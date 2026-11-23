BARCELONA 23 nov. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home al districte barceloní de Sants-Montjuïc aquest dilluns cap a les 6 hores després de rebre l'avís de diversos testimonis que alertaven d'una baralla.
Els agents s'han dirigit el lloc dels fets després que un home ferit per arma de foc es traslladés a un centre sanitari, on ha mort, informen en un comunicat.
La Divisió d'Investigació Criminal (DIC) ha obert una investigació per aclarir els fets i està sota secret de les actuacions.