Mossos investiga la mort d'un home de 28 anys en una baralla a L'Hospitalet (Barcelona)

BARCELONA 29 març (EUROPA PRESS) -
La Divisió d'Investigació Criminal (DIC) dels Mossos d'Esquadra investiga la mort violenta d'un home de 28 anys a L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), ha informat el cos policial en un comunicat aquest diumenge.
Els fets es van produir sobre les 22.25 hores del dissabte, quan els Mossos van ser alertats per un incident a l'avinguda Isabel la Catòlica per una presumpta baralla amb dues persones ferides.
Fins al lloc també van acudir quatre dotacions del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que van atendre a la dues víctimes: una d'elles va morir en el lloc dels fets, mentre que l'altra va ser traslladada a un centre hospitalari.