Mossos intensifica els patrullatges en instal·lacions ferroviàries per evitar vandalisme en trens

BARCELONA 25 gen. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra han intensificat els patrullatges preventius en instal·lacions ferroviàries, especialment on se situen els trens a l'espera que es restableixi el servei de Rodalies, amb l'objectiu de minimitzar possibles danys i actes vandàlics, han informat en un comunicat aquest diumenge.
En el marc de la reunió del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya d'aquest diumenge al matí, el cos policial ha destacat "les poques incidències" relacionades amb la mobilitat.
D'altra banda, efectius de l'Àrea Regional del Transport Urbà (ARTU), del Grup de Delinqüència Urbana, van activar la nit de dissabte un dispositiu contra grafiters en la línia del transport metropolità.
El dispositiu s'ha saldat amb 1 detingut per una ordre d'arrest vigent, 13 investigats per furts i apropiació indeguda, i 1 denúncia administrativa per tinència il·lícita d'armes.
Quant a les nevades, les Àrees Regionals de Tràfic continuen fent controls en zones amb afectació pel temporal i donant assistència a persones i, durant el cap de setmana, s'han activat efectius de la Unitat de Muntanya que han col·laborat amb les patrulles de trànsit en zones de Baqueira-Beret i la Vall de Boí (Lleida).