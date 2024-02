Mossos identificarà els cadàvers trobats després de l'ensorrament de Badalona (Barcelona)

BADALONA (BARCELONA), 7 febr. (EUROPA PRESS) -

El cap d'intervenció del servei de l'ensorrament al carrer Canigó de Badalona (Barcelona) dels Bombers de la Generalitat, el sotsinspector Josep Manel Escudero, ha explicat que la policia judicial dels Mossos d'Esquadra identificarà els tres cadàvers trobats.

En declaracions als mitjans aquest dimecres, Escudero ha detallat que els serveis d'emergències han treballat tota la nit, i que a primera hora del matí han trobat els tres cadàvers sota els enderrocs.

"Encara queda per desenrunar. Desenrunarem fins que no quedi res i fins a confirmar que no hi ha més cossos a l'interior", ha declarat.

Ha dit que els treballs poden durar fins al migdia o primera hora de la tarda "si no hi ha cap anomalia".

"Treurem fins a l'última pedra per garantir que no hi ha més persones dins l'immoble", ha resolt Escudero.