Mossos i Guàrdia Civil investiguen per terrorisme gihadista un pres a Brians (Barcelona) d'origen txetxè

MADRID/BARCELONA, 16 gen. (EUROPA PRESS) -

L'operació activada aquest dimarts pels Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil se centra almenys en cinc sospitosos relacionats amb delictes de terrorisme gihadista, entre ells un pres a la presó de Brians 2 (Barcelona) d'origen txetxè, segons han informat a Europa Press fonts de la investigació.

Es tracta d'una investigació amb escorcolls a Rubí, Sant Pere de Ribes i Martorell (Barcelona), que a més afecten la presó de Brians 2 i també Mèrida. Està dirigida pel magistrat de reforç del jutjat central d'instrucció 6 de l'Audiència Nacional, Joaquín Gadea.

El jutge ha decretat el secret de les actuacions i la previsió és que els detinguts i investigats passin a disposició judicial entre aquest dijous i divendres, informen fonts jurídiques.

L'operació afecta presos de Brians, tot i que inicialment no per delictes de gihadisme. L'intern d'origen txetxè, de fet, és una persona que compleix condemna per tinença d'armes de guerra, segons precisen fonts de la investigació.

Fonts coneixedores han explicat a Europa Press que la Conselleria de Justícia de la Generalitat està col·laborant en l'operatiu juntament amb els Mossos d'Esquadra.

El dispositiu policial ha començat al voltant de les 5 hores, tot i que cap a les 13 hores encara no ha acabat.

Hi participen agents dels Mossos del Grup Especial d'Intervenció (GEI), de la unitat d'explosius (Tedax), de l'Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO), de la unitat canina i de la policia científica.