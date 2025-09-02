Mossos detenen a 3 homes per intentar robar en una autocaravana a Torredembarra (Tarragona)

TARRAGONA 2 set. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van detenir aquest dilluns a 3 homes de 23, 24 i 25 anys com a presumptes autors d'un delicte de robatori amb força a l'interior d'un vehicle després d'intentar accedir a una autocaravana a Torredembarra (Tarragona), informen aquest dimarts en un comunicat.
Els fets van succeir a l'avinguda Mare de Deu de Montserrat, quan van rebre un avís d'un ciutadà que assegurava haver vist a 3 individus mirant diversos cotxes aparcats en un descampat i, una patrulla que feia labors de prevenció de paisà a la zona, els va localitzar quan un vigilava l'entorn, l'altre subjectava la finestra d'una autocaravana i el tercer accedia a l'interior.
Els mossos, que els van detenir abans que poguessin consumar el robatori, han informat que entre els 3 joves sumen prop de 80 antecedents policials, la majoria per delictes contra el patrimoni.