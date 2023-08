Mossos destaquen la importància de la col·laboració ciutadana per detectar a potencials terroristes

Van realitzar el seguiment de 175 possibles casos de radicalització violenta el 2022



El cap de l'Àrea Central d'Anàlisi de la Comissaria General d'Informació, l'inspector Lluís Paradell, ha destacat la importància de la col·laboració ciutadana per detectar a potencials terroristes o persones radicalitzades.

Ho ha explicat en una entrevista a Europa Press, en la qual ha assegurat que els ciutadans "no han d'estar pendents ni obsessionar-se", però ha demanat que si detecten alguna situació que pot estar vinculada amb alguna amenaça terrorista ho comuniquin a través del telèfon 937 285 220 o del correu electrònic mossos.terrorisme@gencat.cat.

"Aquesta és una via molt important, perquè la gran majoria de vegades no són informacions que ens portin a una amenaça real, però tan sols que una de 1.000 sigui real, ja val la pena. Aquest element és molt rellevant", ha destacat.

NIVELL 4 D'ALERTA

Paradell ha explicat que, des dels atemptats del 7 de gener de 2015 al setmanari satíric Charlie Hebdo a París, es va activar el nivell 4 d'alerta terrorista i, encara que hi ha una certa modulació en el nivell --ja que no és la mateixa amenaça la situació durant el febrer de 2015 que actualment--, "l'amenaça de cap de les maneres ha desaparegut".

BUSQUEN "TENIR REPERCUSSIÓ"

L'inspector ha manifestat que un dels objectius dels terroristes és "tenir repercussió, ja que l'objectiu no és matar persones específicament per matar-les, sinó perquè allò provoqui algun canvi".

"Tindran molta més repercussió els atemptats com el de la Rambla de Barcelona del 17 d'agost, perquè es van matar persones de moltes nacionalitats i van tenir repercussió a molts països. Aquest element de matar persones amb diferents orígens és una cosa que sabem que els interessa", ha dit.

SERVEIS D'INTEL·LIGÈNCIA

Ha explicat que des dels serveis d'intel·ligència fan un treball de prevenció i seguiment constant de qualsevol amenaça a la seguretat, i ha assegurat que les ideologies no són el més rellevant, "sinó el com algunes persones interpreten que han d'aconseguir els objectius d'aquella ideologia".

"Fem una valoració de l'amenaça per tractar d'identificar quines poden ser les formes d'actuar dels potencials atacants, per detectar aquests grups, neutralitzar-los i identificar també a persones que justifiquen l'ideari i intenten difondre aquestes idees a través de les xarxes o amb altres persones", ha afegit.

També ha negat que, quan hi ha un operatiu antiterrorista al qual es detenen a diverses persones vinculades amb delictes de terrorisme, les persones "estiguessin a punt de cometre una acció, ja no acostuma a ser el cas".

53 ACCIONS TERRORISTES DEL 2019 EL 2022

Els Mossos d'Esquadra han detectat que, de 2019 a 2022, hi ha hagut 53 accions terroristes, 50 d'elles dutes a terme per persones que no formaven part de cap organització terrorista, "però que van assumir les idees i els mètodes per defensar-les violentament i simplement van decidir cometre l'acció en nom d'aquesta causa".

A més, ha explicat que aquestes persones utilitzen les xarxes per difondre propaganda i intenten convèncer i atreure a gent i que, de vegades, algú en contacte amb l'organització orienta i suggereix maneres de fer a potencials terroristes.

"Algunes persones amb trastorns de conducta o malalties mentals que defensen aquest tipus d'ideologies poden ser influenciats. També pel context, perquè si a les notícies veuen que una persona a un altre país ha comès una acció, ells també ho poden fer per mimetisme, i això sembla que pugui ser un atac inspirat pel terrorisme, però no ho és", ha defensat Paradell.

175 POSSIBLES CASOS DE RADICALITZACIÓ AL 2022

Els Mossos d'Esquadra van explicar en un comunicat que van realitzar el 2022 el seguiment de 175 possibles casos de radicalització violenta, el 84% per jihadisme, un 10% d'ultradreta i un 6% que corresponen a altres tipologies.

Els mecanismes d'intervenció "van reconduir la situació" i van permetre que en el 61,8% dels casos es detingués un possible procés de radicalització en els primers 6 mesos des de la seva detecció.

A més, en un 22,7% més es van revertir abans d'un any des de la seva detecció, i un 15,5% dels expedients es mantenen actius després d'un any i se segueix intervenint multidisciplinàriament.