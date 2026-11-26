David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 26 nov. (EUROPA PRESS) -
La circulació de les línies R2 Sud i Regionals sud de Rodalies està interrompuda aquest dijous al matí entre Cunit i Sitges (Barcelona) després que els Mossos d'Esquadra hagin rebut un avís per una maleta sospitosa dins d'un tren que es troba a l'estació de Vilanova i la Geltrú, que ha estat desallotjada.
Segons han explicat fonts policials a Europa Press, la maleta està dins d'un comboi i s'han activat els protocols relacionats amb aquest tipus d'incidents.
Les mateixes fonts han afegit que el personal de Renfe ha alertat que hi havia una maleta que podia ser sospitosa.
S'han activat l'unitat Tedax, la canina i els drons de la policia catalana, que treballen per esbrinar si dins la maleta hi ha algun artefacte explosiu o no.
Rodalies ha informat a X que es gestiona un servei alternatiu per carretera mentre els trens no puguin reprendre la marxa.