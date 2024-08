Mossos demana a Parlon més efectius, reconeixement a l'ordre públic i que els despolititzi

Sap-Fepol celebra el futur nomenament de Trapero com a director General, però Uspac discrepa

BARCELONA, 17 ago. (EUROPA PRESS) -

Els sindicats dels Mossos d'Esquadra demanen a la nova consellera d'Interior, l'exalcaldessa de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) Núria Parlon, que continuï amb l'augment progressiu d'efectius iniciat pel Govern d'ERC, que despolititzi el cos i que reconegui la feina i disponibilitat de les unitats d'ordre públic, segons expliquen fonts sindicals a Europa Press.

El portaveu de sindicat majoritari SAP-Fepol dels Mossos d'Esquadra, Toni Castejón, espera que el nou Executiu "sigui realista, no com l'anterior conselleria" i que Parlon estableixi una negociació directa amb els sindicats per solucionar, en les seves paraules, assumptes pendents que fa massa temps que estan parats.

Sap-Fepol recorda que el 2008 es va signar un acord pel qual la Conselleria d'Interior es comprometia a equiparar el salari dels mossos amb el dels bombers, que "s'ha de revisar", i demanen que es reconegui la feina i la disponibilitat de les unitats d'ordre públic, la Brigada Mòbil (Brimo) i l'Àrea Regional de Recursos Operatius (Arro) amb una millora salarial.

CONSELL DE LA POLICIA

Per la seva banda, el portaveu d'USPAC, Albert Palacio, el segon sindicat que aglutina prop de 4.000 afiliats, assegura que "el primer és convocar el Consell de la Policia" i, a partir d'aquí, organitzar reunions periòdiques per tractar les necessitats de les diferents unitats, entre les quals, la d'investigació, que en les seves paraules està "ferida de mort" per la falta d'un relleu generacional.

"Catalunya necessita molta presència policial, especialment en zones complicades", afegeix Castejón, que considera que l'augment de 18.000 a 22.000 efectius el 2030 no serà suficient perquè el cos està envellint i hi haurà jubilacions i prejubilacions que caldrà cobrir.

LA CRISI A MOSSOS

Per la seva banda, Uspac demana a la consellera "que no ens tinguin polititzats", i que la Divisió d'Afers Interns investigui i apliqui mesures disciplinàries a l'actual cúpula de Mossos per "la mala imatge" del cos després del dispositiu fallit per detenir l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont.

Sap-Fepol recorda que ni el president de la Generalitat, Salvador Illa, ni la consellera d'Interior, Núria Parlon, van esmentar la crisi reputacional que travessa el cos durant la seva visita al Complex Central de Mossos a Sabadell (Barcelona) aquest passat dimecres.

TRAPERO

Creuen que és "bon senyal" que triessin aquest lloc per realitzar la seva primera visita institucional i que no sol·licitessin temps per aclimatar-se, com solen fer tots els governs, "els 100 dies de marge que se solen demanar".

Sobre la decisió d'Illa de nomenar el major Josep Lluís Trapero com a Director General del cos, hi ha disparitat d'opinions: mentre que Sap-Fepol diu que és una "magnífica notícia" que assumeixi aquest càrrec un policia que, a més, ja ha estat cap del cos, Uspac recorda que en va demanar diverses vegades la dimissió quan ja havia estat nomenat major.