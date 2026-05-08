Mossos defensa que la infiltració es deu a una "obligació normativa"

BARCELONA 8 maig (EUROPA PRESS) -
La Direcció general dels Mossos d'Esquadra defensa que la infiltració d'agents de paisà en una assemblea docent a Barcelona no es tracta d'una decisió discrecional del cos policial, sinó que es basa en el compliment d'una "obligació normativa", expressa el cos en un comunicat aquest divendres.
Indica que la Comissaria General d'Informació (CGINF) té atribuïdes per llei, concretament per l'article 109 del Decret d'estructura de la Direcció general de la Policia, "funcions específiques de recollida i tractament d'informació de caràcter operatiu referida a la conflictivitat laboral i social", segons la norma.
"L'objectiu explícit d'aquestes funcions és poder realitzar una valoració d'amenaces i riscos", indica l'actual decret d'estructura que es va aprovar en 2023, i que també constaven en l'anterior de 2011.
El cos policial assegura que respecta i defensa el dret a reunió, el dret a vaga i a la llibertat sindical, així com a la resta de drets individuals i col·lectius: "Tenim l'obligació legal de garantir-los tots així com la seguretat pública".
Finalment, el comunicat conclou que l'obligació dels Mossos és vetllar perquè "aquests drets es puguin exercir de forma segura per tots" i es tornen a posar a la disposició dels grups parlamentaris per explicar les actuacions.