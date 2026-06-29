Un mosso fora de servei rescata una dona de 76 anys que s'ofegava a l'Escala (Girona)

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
GIRONA 29 juny (EUROPA PRESS) -
Un agent dels Mossos d'Esquadra fora de servei va rescatar dilluns passat a la platja de les Barques de l'Escala (Girona) una dona de 76 anys que estava inconscient a l'aigua i a la qual li va fer les maniobres de reanimació.
Segons informa la policia catalana en un comunicat, els fets van tanir lloc cap a les 17 hores quan uns banyistes van començar a demanar ajuda en veure una dona surant de bocaterrosa a l'aigua.
L'agent, que havia estat socorrista, va comprovar que no respirava i la va reanimar, si bé els efectius del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) la van traslladar a l'hospital, on s'ha recuperat favorablement després d'estar ingressada uns dies.