Un mosso fora de servei deté el lladre d'una joieria a Vilanova i la Geltrú (Barcelona)

BARCELONA 14 gen. (EUROPA PRESS) -
Un agent dels Mossos d'Esquadra fora de servei va detenir el passat 9 de gener un jove de 18 anys com a presumpte autor d'un robatori amb violència en una joieria de Vilanova i la Geltrú (Barcelona), informa el cos català en un comunicat aquest dimecres.
Els fets es van produir a primera hora del matí quan l'agent, que havia sortit minuts abans del local, va sentir com es trencaven els vidres i els crits d'una persona que demanava ajuda, per la qual cosa va entrar a la joieria i es va trobar la porta d'accés forçada i el sospitós a punt de fugir amb un maletí amb joies valorades en 20.000 euros.
Ja a l'exterior, el mosso va retenir el jove amb l'ajuda del propietari fins que van arribar diverses patrulles de la policia local i dels Mossos, que van traslladar el detingut a comissaria per posteriorment passar a disposició judicial.