Mosses d'Esquadra que acompanyen víctimes vulnerables en judicis: "Els ajuda a tancar el cercle"

BARCELONA, 4 abr. (EUROPA PRESS) -
El Grup d'Acompanyament a la Víctima dels Mossos d'Esquadra, actiu a Barcelona des de 1994, acompanya tot tipus de víctimes considerades vulnerables quan les citen a declarar en els judicis, i procuren que durant el procés estiguin tranquil·les i segures: "Aquest servei els ajuda a tancar el cercle, és el punt final".
Ho expliquen en una entrevista d'Europa Press la cap del Grup Regional d'Atenció a la Víctima, la caporal Anna Choy, i la responsable del grup d'aquest servei, la caporal Eulàlia Perona, que, amb altres dues agents, treballen en la Ciutat de la Justícia i van a l'Audiència de Barcelona quan Fiscalia les requereix per a un acompanyament en una vista.
El seu treball comença una setmana abans del judici, quan es troben amb la víctima per conèixer-se en un punt prou llunyà de la porta de l'Audiència i li expliquen com serà la vista, quin paper té el fiscal i els magistrats, i quins són els recursos dels quals disposa per evitar veure a l'acusat.
A més, si algun dels 10 Grups d'Atenció a la Víctima (GAV) de Barcelona ha fet un seguiment del cas, revisen els seus expedients, comuniquen al GAV que prestaran aquest servei durant el judici i després fan un 'feedback' sobre com ha anat, per la qual cosa la comunicació entre els diversos actors que participen és constant, expliquen ambdues.
"Es troben amb un ambient que per a elles és totalment hostil", explica Perona des d'una sala habilitada únicament per a aquest servei en l'Audiència, un espai segur i tranquil per a elles, explica, on esperen juntes abans de la declaració per evitar trobar-se amb l'acusat o els seus familiars.
I quan arriba el moment de declarar, van fins a la sala de vistes ("sempre controlant l'entorn", segons Perona) o bé declaren per videoconferència sense sortir de la sala.
"És molt important perquè declaren molt millor en el moment en què elles estan tranquil·les, no veuen a l'agressor, no veuen als familiars. Entren molt nervioses i a la segona pregunta es destensan i declaren molt bé", explica Perona.
PERFIL DE VÍCTIMES
Quant al perfil de víctimes, Choy explica que en els inicis d'aquest servei només acompanyaven a dones víctimes de violència de gènere i agressions sexuals, però ara s'ha ampliat a diverses tipologies i inclouen temptatives d'homicidi, robatoris amb força amb lesions i víctimes racialitzades o que han sofert LGTBIfobia.
També "va entrant molt treball" des de l'entrada en funcionament de la nova Secció Especialitzada de delictes violents contra nens, nenes i adolescents, així com altres col·lectius vulnerables de Fiscalia de Barcelona.
"ACOMPANYEM, NO ESCORTEM"
Tant Choy en els anys en què va formar part de l'acompanyament com Perona actualment subratllen la importància d'anar de paisà, ja que l'uniforme posa certa distància: "Realment acompanyem, no escortem".
La seva màxima durant l'acompanyament és que puguin atestar bé en un moment de la seva vida en què se solen sentir perdudes i col·lapsades: "Quan reben la citació, moltes no dormen", explica Perona.
A més, destaquen la importància de ser sinceres en tot moment, explicar-les que en el judici hi haurà preguntes que no els agradaran i que el procés serà dur, perquè, una vegada acabat, sentin que tots els dubtes han tingut una prèvia resposta: "Per a elles era venir a un monstre i acaben veient la part més amable d'aquest circuit".
4 ANYS DESPRÉS
"Jo tinc un problema, ja que donar un missatge d'esperar 4 anys per venir aquí per a mi ja és complicat. Dir que la justícia funciona bé... Ells sabran, perquè triguen 4 i fins a 10 anys", lamenta Perona respecte al sistema judicial, ja que per a les víctimes, que treballen per recuperar-se, suposa una "punyalada" rebre la citació judicial tant temps després.
Quant als recursos que tenen per evitar el contacte amb l'acusat, Perona recorda que tenen el clàssic paravent i la declaració per videconferencia, així com una sala exclusiva on pot declarar tant l'acusat com la víctima, encara que lamenta que només tenen una en tot l'edifici.
En qualsevol cas, ambdues coincideixen en la idea de trobar-se jutges, fiscals i advocats cada vegada "millor preparats", ja que, en rebre formació i especialització en determinats casos, són més empàtics a l'hora de preguntar i fer sentir còmoda a la víctima.
Choy precisa que a nivell de coordinació "tothom coneix el servei", una cosa que considera imprescindible perquè permet que puguin aprofitar-ho més, la qual cosa ha incrementat la seva càrrega de treball els últims anys.
EXPERIÈNCIES QUE MARQUEN
Després de centenars d'acompanyaments en la seva carrera, Perona explica que un dels moments més durs ho va viure fa poques setmanes, quan la víctima va relatar durant més de dues hores l'abús continuat que va patir d'un familiar durant anys: "Va ser espectacular", explica la caporal sobre l'emoció que tant ella com a diverses persones a la sala van sentir en escoltar-la.
Quant a Choy, recorda que un dels judicis més mediàtics que ha presenciat va ser fa anys, quan va acompanyar a diverses víctimes que eren gent gran i, gràcies a aquest servei, van aconseguir que no se sentissin pressionades i poguessin declarar i expressar-ho tot amb claredat.
Malgrat ser un servei poc conegut, l'experiència per a ambdues és d'allò més gratificant en rebre mostres d'afecte de les víctimes, quan aconsegueixen posar un punt i final al procés.