5 morts en incendiar-se un bloc de pisos a Manlleu (Barcelona)

El foc va començar en el traster habilitat com a habitatge en el terrat
BARCELONA, 17 febr. (EUROPA PRESS) -
5 persones han mort i 4 han resultat ferides lleus aquest dilluns a la nit en incendiar-se un bloc de pisos al carrer Montseny a Manlleu (Barcelona).
El foc va començar en un traster habilitat com a habitatge en el terrat d'un bloc de cinc altures i "per motius que es desconeixen, les persones que hi ha dins no han pogut sortir", informen els Bombers de la Generalitat en un comunicat.
Els bombers han rebut l'avís a les 21.10, i diversos residents han avisat al '112' de l'incendi al pis superior i de fum a l'escala.
Les 13 dotacions de bombers han trobat l'edifici totalment desallotjat, han localitzat i apagat l'incendi, i l'han extingit a les 21.41.
MORTS I FERITS
Primer han trobat una persona amb parada cardiorrespiratòria i després en el traster n'han trobat quatre més: Bombers i SEM, que han activar 11 ambulàncies i 2 equips de suport psicològic, no han pogut salvar-los.
Tres dels quatre ferits lleus han rebut l'alta després de ser atesos en les ambulàncies i l'altre no ha volgut ser traslladat a cap centre hospitalari.
La Policia Local ha donat suport als veïns i els Mossos d'Esquadra investiguen les causes.