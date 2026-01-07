2 morts en dos incendis d'habitatge a l'Hospitalet de Llobregat i a Constantí

Les víctimes mortals tenien 77 i 54 anys, respectivament
BARCELONA, 7 gen. (EUROPA PRESS) -
Un home de 77 anys i un altre de 54 han mort en dos incendis originats en uns habitatges entre aquest dimarts al vespre i dimecres a la matinada a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) i a Constantí (Tarragona).
Els Bombers han rebut l'avís a l'Hospitalet a les 21.55 hores en un edifici de 6 plantes del carrer Uva, on el cos ha trobat l'home de 77 anys sense vida a l'interior d'un pis de la cinquena planta que ha cremat tota una habitació, han informat en un comunicat aquest dimecres.
S'hi ha treballat amb dos equips: un fent extinció i recerca d'un veí i un altre revisant l'escala de veïns, amb 8 unitats, les mateixes que han activat els Mossos d'Esquadra, que s'han fet càrrec de les diligències judicials i la investigació.
8 persones han estat ateses pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) --que han activat 7 unitats i un equip de psicòlegs--, en què una d'elles ha estat evacuada en estat lleu a l'Hospital de Bellvitge (Barcelona), i la resta donats d'alta in situ.
L'arquitecte municipal ha dut a terme la valoració estructural, mentre que els serveis socials de l'Ajuntament s'han fet càrrec de l'atenció i reallotjament de les persones que no han pogut tornar a casa.
INCENDI A CONSTANTÍ (TARRAGONA)
A les 1.31 hores el cos ha estat alertat d'un altre foc en un edifici plurifamiliar de planta baixa al carrer Horts de Constantí (Tarragona), i en arribar-hi han vist diversos veïns a les finestres i al terrat i un foc que ha cremat un habitatge de la quarta planta i s'ha propagat, per la façana, fins a l'habitatge de dalt de tot.
Arran del foc un home de 54 anys ha mort i s'ha evacuat 2 persones de la cinquena planta a través de la façana i dues persones més de la terrassa de l'àtic mitjançant maniobres de rescat amb l'autoescala --la resta de veïns s'havien confinat amb seguretat al seus habitatges--.
L'incendi ha quedat controlat a les 2.06 hores i, després d'extingir el foc i dur a terme les tasques de ventilació al pis i a l'escala, s'ha determinat que l'edifici no ha quedat afectat estructuralment.
Fins al lloc s'hi han desplaçat 28 agents amb 10 dotacions, a més de 7 ambulàncies del SEM que han atès quatre persones: dues en estat lleu que han estat evacuades a l'Hospital Joan XXIII i dues més que no han requerit trasllat.
També s'hi han desplaçat 7 patrulles de seguretat ciutadana, un agent d'investigació i el cap de Torn Regional Operatiu dels Mossos d'Esquadra que s'han fet càrrec de les diligències judicials i de la investigació de les causes de l'incendi.