La mortalitat d'ingressats per malalties respiratòries és major a l'estiu, segons un estudi

BARCELONA, 7 nov. (EUROPA PRESS) -

Investigadors de l'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal) han conclòs en un estudi que l'escalfament global provocat pel canvi climàtic pot augmentar la mortalitat entre els pacients ingressats per malalties respiratòries durant els mesos d'estiu.

La revista 'The Lancet Regional Health' ha publicat aquestes troballes, que poden servir de base per a una millor adaptació al canvi climàtic als centres sanitaris, informa el centre impulsat per la Fundació La Caixa en un comunicat.

Han analitzat l'associació entre la temperatura ambiental i la mortalitat hospitalària per malalties respiratòries a les províncies de Madrid i Barcelona entre 2006 i 2019.

Encara que els ingressos van ser majors durant els mesos d'hivern, la màxima incidència de mortalitat hospitalària es va produir durant els mesos d'estiu i va estar fortament relacionada amb les altes temperatures.

Han determinat que les altes temperatures estivals van ser responsables del 16% i del 22,1% del total d'hospitalitzacions mortals per malalties respiratòries a Madrid i Barcelona, respectivament.

Els resultats de l'estudi van mostrar efectes de la calor especialment per a la bronquitis aguda i la bronquiolitis, la pneumònia i la insuficiència respiratòria.