Un mort en un xoc entre dos camions talla l'AP-7 a Mont-roig del Camp (Tarragona)

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
TARRAGONA, 14 nov. (EUROPA PRESS) -
El conductor d'un camió ha mort en un accident aquest dissabte al matí després de xocar amb un altre camió al quilòmetre 274 de l'AP-7 a Mont-roig del Camp (Tarragona), fet que se suma a l'accident d'un altre camió que ha bolcat al quilòmetre 273,1, per la qual cosa la via està tallada en aquest punt en sentit Barcelona.
Ho ha explicat el director del Servei Català de Trànsit (SCT), Ramon Lamiel, en declaracions a Catalunya Ràdio recollides per Europa Press, en les quals ha dit que els treballs per retirar el camió bolcat (que transportava enciams) es poden allargar unes 10 hores, i es fan desviaments per la sortida 281 a Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant (Tarragona) per enllaçar amb l'A-7.
Ha detallat que s'ha de retirar la càrrega d'aquest camió i es tracta d'un procés "complex", en què seran necessàries més de dues grues de diferent tipologia.
A més, també es registra una incidència a l'AP-7 a Santa Margarida i els Monjos (Barcelona) per un accident entre un camió i una furgoneta que obliga a circular pel voral dret.
Trànsit recomana la C-32 (via de peatge) i l'N-340 com a rutes alternatives.