Un mort i vuit ferits no greus en accidentar-se una furgoneta a l'AP-7 a Vila-seca (Tarragona)

TARRAGONA 23 ago. (EUROPA PRESS) -
Un dels ocupants d'una furgoneta ha mort aquest dissabte en sortir-se de la via a l'AP-7 a Vila-seca (Tarragona), uns altres cinc han resultat ferits menys greus i tres, lleus.
Amb aquesta víctima mortal, ja són 93 les morts a les carreteres catalanes enguany, segons les dades provisionals, informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicat.
Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís a les 5.09 i han activat vuit patrulles, a més de quatre dotacions de Bombers de la Generalitat i diverses unitats terrestres del SEM.