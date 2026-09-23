Un mort per l'incendi en una residència de gent gran a L'Ametlla (Barcelona)

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
El foc ha afectat a una residència de planta baixa i 3 plantes, amb 80 usuaris i 6 empleats
BARCELONA, 23 set. (EUROPA PRESS) -
Una persona (encara no identificada) ha mort després de l'incendi en una residència de gent gran a l'Ametlla del Vallès (Barcelona) produït aquest dimarts a la nit i ha deixat altres 78 ferits, 13 dels quals s'han traslladat a centres hospitalaris en estat lleu, ha informat Protecció Civil en un comunicat aquest dimecres.
El telèfon 112 va rebre a les 22.33 hores d'aquest dimarts diverses trucades informant d'un incendi que afectava a la primera planta d'una residència de gent gran a L'Ametlla del Vallès (Barcelona), amb un foc que ha afectat a la planta baixa i tres plantes d'altura, amb un total de 80 usuaris i sis treballadors.
Els Bombers han activat un dispositiu amb una quarantena d'efectius i 13 dotacions: 7 vehicles d'aigua, una autoescala i 5 vehicles lleugers de coordinació i comandament, entre ells els equips conjunts de Bombers i del SEM.
Els efectius han treballat en les tasques d'extinció tant des de l'exterior, per la façana amb l'autoescala, com des de l'interior de l'edifici amb diversos equips i el foc s'ha donat per apagat sobre les 23.00 hores.
ORIGEN EN LA PRIMERA PLANTA
L'incendi ha afectat a una residència de planta baixa i tres plantes d'altura, amb un total de 80 usuaris i sis treballadors i han cremat diverses habitacions de la primera planta i el fum també va afectar a la segona i la tercera planta.
Com a mesura preventiva, s'ha desallotjat parcialment la primera i la segona planta i s'han confinat un total de 42 usuaris: vuit en la primera planta, dotze en la segona i vint-i-dos en la tercera.
En una de les habitacions de la primera planta, en la qual "s'hauria originat" l'incendi, els Bombers han localitzat el cos sense vida d'una persona.
Un copextingit el foc, els efectius van treballar en l'extinció dels punts calents, van iniciar tasques de ventilació, van revisar les habitacions i totes les plantes de l'edifici i van procedir a identificar als residents per planta i habitació.
Després de la inspecció i de valorar l'habitabilitat de les diferents plantes, es va determinar que la primera i la segona eren inhabitables, mentre que la tercera, malgrat haver resultat afectada pel fum, es mantenia habitable.
78 FERITS
El Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) ha informa que 78 persones han resultat afectades, 13 de les quals han estat ateses i traslladades en estat menys greu per inhalació de fum: 4 a l'Hospital de Mollet del Vallès, 6 a l'Hospital de Granollers i 3 a l'Hospital de Sant Celoni (Barcelona).
El SEM ha activat 16 unitats, entre elles 2 equips conjunts amb els Bombers i el Departament de Drets Socials i Inclusió s'ha desplaçat a personal al lloc per recolzar les gestions derivades de l'emergència.
La mateixa residència ha gestionat el reallotjament dels usuaris en les plantes no afectades per l'incendi i, a excepció de les persones traslladades als centres hospitalaris, la resta d'usuaris han pogut ser reubicats a les zones no afectades de l'edifici.