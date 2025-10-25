Un mort en un incendi en una residència de gent gran de Carrión de Calatrava (Ciudad Real)

CIUDAD REAL, 25 oct. (EUROPA PRESS) -
Un incendi en una residència de gent gran a Carrión de Calatrava (Ciudad Real) ha obligat al desallotjament de 96 usuaris, diversos d'ells afectats per inhalació de fum. A més, un resident ha mort, segons han informat a Europa Press fonts del 112 de Castella-la Manxa.
L'avís al servei d'atenció d'urgències de la regió es produïa passades les 6.00 hores d'aquest dissabte des del carrer Dulcinea de la citada localitat.
Dels 96 residents, 91 han estat allotjats al Poliesportiu Municipal de Carrión de Calatrava i els altres 5 són recollits per familiars.
Així mateix, dues treballadores, de 54 i 56 anys, han estat traslladades a l'hospital de Ciudad Real per inhalació de fum, junt amb un tercer resident, que ha estat traslladada per la seva família.
Fins al lloc s'han desplaçat Guàrdia Civil, bombers de Daimiel i de Ciudad Real, així com una UVI, set ambulàncies i Cruz Roja. L'incendi ja està extingit.