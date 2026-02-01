Un mort, 2 greus i 2 menys greus per un xoc frontal a la C-14 a Artesa de Segre (Lleida)

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
LLEIDA 1 febr. (EUROPA PRESS) -
El conductor d'un turisme ha mort aquest diumenge per la tarda a la C-14 a Artesa de Segre (Lleida) en xocar contra un altre turisme, i també hi ha 2 ferits greus i 2 menors menys greus.
És la cinquena víctima mortal enguany a les carreteres catalanes segons dades provisionals, informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicat.
Els Mossos han tallat la via a Artesa de Segre en tots dos sentits (l'accident ha estat en sentit Lleida) i s'han fet desviaments per l'interior de la població.