Un mort i 4 ferits no greus en xocar un turisme i un camió a l'AP-7 a Llers (Girona)

GIRONA 9 juny (EUROPA PRESS) -
Un jove francès de 18 anys ha mort i 4 persones han resultat ferides aquest dimarts a la matinada en un accident a l'AP-7 a Llers (Girona), informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicat.
Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís a les 5.24 després que un turisme amb 5 ocupants hagi col·lisionat contra la part posterior d'un camió: el jove ha mort i els altres 4 han resultat ferits menys greus i han estat traslladats a l'Hospital Josep Trueta de Girona.
Fins al lloc de l'incident s'hi han desplaçat patrulles dels Mossos, 4 dotacions dels Bombers de la Generalitat --que han dut a terme les tasques de rescat de les víctimes-- i 5 unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).