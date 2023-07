Un mort i 6 ferits en un accident amb dos cotxes que han caigut al canal d'Empuriabrava (Girona)

GIRONA, 2 jul. (EUROPA PRESS) -

El conductor d'un cotxe ha mort i sis persones més han resultat ferides aquest diumenge de matinada després d'un accident amb dos cotxes implicats que han caigut al canal d'Empuriabrava, a Castelló d'Empúries (Girona).

El conductor del primer turisme implicat, amb quatre ocupants, ha envestit "a alta velocitat" un altre cotxe, que estava estacionat sense ocupants al costat del canal, i tots dos han caigut a l'aigua, informen fonts dels Mossos d'Esquadra a Europa Press.

Els serveis d'emergències han rebut l'avís cap a les 00.30 hores i en arribar han tret la víctima de l'aigua, ja inconscient, i l'han intentat reanimar sense èxit.

L'impacte ha causat lesions de diversa consideració a quatre vianants que han estat investits pels vehicles, informen els Bombers de la Generalitat en un comunicat.

En el cotxe que suposadament ha causat l'accident hi viatjaven quatre homes: la víctima mortal; dos més, que estan ferits de diferent consideració, però no es tem per les seves vides, "i es treballa amb la hipòtesi que el quart home se n'ha anat de l'escena del sinistre pels seus propis mitjans".