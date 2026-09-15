Un mort i un ferit mentre treballaven en el soterrani del Mercat Central de Tarragona

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
TARRAGONA 15 set. (EUROPA PRESS) -
Una persona ha mort i una altra ha resultat ferida en estat crític aquest dimarts mentre realitzaven treballs de reparació en el desguàs del Mercat Central de Tarragona, on s'havia generat una acumulació de monòxid de carboni, segons confirmen fonts properes als fets a Europa Press.
Els Bombers de la Generalitat han rebut l'avís a les 19.58 hores i al lloc dels fets s'han traslladat 7 dotacions, després de la qual cosa s'ha sol·licitat el desallotjament de l'edifici i dels punts colindants, ha informat el cos en un missatge en 'X'.
Tots dos treballadors han estat trobat inconscients, i el ferit ha estat traslladat a l'Hospital Joan XXIII de Tarragona.