Publicat 09/05/2026 19:40

Un mort i un ferit greu per un xoc a la C-152 a la Vall d'en Bas (Girona)

Archivo - Un vehicle dels Mossos
David Zorrakino - Europa Press - Arxiu

GIRONA 9 maig (EUROPA PRESS) -

El conductor d'un totterreny ha mort aquest dissabte per la tarda en xocar dos totterrenys i un turisme a la C-152 a la Vall d'en Bas (Girona), i hi ha un ferit greu i dos lleus.

Amb ell són 39 els morts enguany a les carreteres catalanes segons dades provisionals, informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicat.

Després de l'accident, de què els Mossos d'Esquadra han rebut avís a les 16.47, el ferit greu s'ha evacuat a l'Hospital Trueta de Girona i els dos lleus a l'Hospital d'Olot.

