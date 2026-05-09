Un mort i un ferit greu per un xoc a la C-152 a la Vall d'en Bas (Girona)

GIRONA 9 maig (EUROPA PRESS) -
El conductor d'un totterreny ha mort aquest dissabte per la tarda en xocar dos totterrenys i un turisme a la C-152 a la Vall d'en Bas (Girona), i hi ha un ferit greu i dos lleus.
Amb ell són 39 els morts enguany a les carreteres catalanes segons dades provisionals, informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicat.
Després de l'accident, de què els Mossos d'Esquadra han rebut avís a les 16.47, el ferit greu s'ha evacuat a l'Hospital Trueta de Girona i els dos lleus a l'Hospital d'Olot.