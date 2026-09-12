1 mort i 1 ferit greu a la BV-2005 a Torrelles de Llobregat (Baix Llobregat)

BARCELONA 12 set. (EUROPA PRESS) -
Un xoc frontal entre 2 turismes a la BV-2005 a l'altura de Torrelles de Llobregat (Baix Llobregat) aquest dissabte ha provocat la mort d'1 dona, 1 ferit greu i 3 de lleus.
Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís de l'accident a les 15.07, els fets han succeït al punt quilomètric 4 de la via i les causes "encara s'investiguen", segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicat.
La policia catalana ha activat 5 patrulles, els Bombers de la Generalitat han mobilitzat 3 dotacions i s'han desplaçat al lloc dels fets diverses unitats del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM).