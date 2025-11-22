Un mort i un ferit crític a l'A-2 al Bruc (Barcelona)

BARCELONA 22 nov. (EUROPA PRESS) -
Una veïna de Santa Coloma de Cervelló (Barcelona) de 17 anys ha mort aquest dissabte per la tarda en accidentar-se la motocicleta en què anava d'acompanyant per l'A-2 al Bruc (Barcelona).
El conductor ha resultat ferit crític i l'han traslladat a l'Hospital de Bellvitge, informa el SCT de la Generalitat en un comunicat.
Amb aquest accident, de què els Mossos d'Esquadra han rebut avís a les 17.08, hi ha 132 morts a les carreteres catalanes enguany, segons dades provisionals.