Un mort i un ferit crític a l'A-2 al Bruc (Barcelona)

Una veïna de Santa Coloma de Cervelló (Barcelona) de 17 anys ha mort aquest dissabte per la tarda en accidentar-se la motocicleta en què anava d'acompanyant per l'A-2 al Bruc (Barcelona).

El conductor ha resultat ferit crític i l'han traslladat a l'Hospital de Bellvitge, informa el SCT de la Generalitat en un comunicat.

Amb aquest accident, de què els Mossos d'Esquadra han rebut avís a les 17.08, hi ha 132 morts a les carreteres catalanes enguany, segons dades provisionals.

