Un mort en esfondrar-se un edifici a Riba-roja d'Ebre (Tarragona)

TARRAGONA 15 nov. (EUROPA PRESS) -
Els Bombers de la Generalitat han trobat aquest diumenge el cadàver d'un home després d'esfondrar-se un edifici a Riba-roja d'Ebre (Tarragona), informen en un comunicat.
Després de rebre un avís a les 8.02 hores, 12 dotacions dels Bombers amb 18 efectius han revisat l'edifici i han tret la víctima, que estava atrapada.
L'edifici contigu (buit durant l'esfondrament) ha patit un esvoranc a les seves parets laterals encara que, segons la inspecció tècnica municipal, l'immoble "no presenta danys estructurals que en comprometin l'habitabilitat".