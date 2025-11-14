Un mort i dos ferits en xocar diversos vehicles a la C-55 a Riner (Lleida)

LLEIDA 14 nov. (EUROPA PRESS) -
Un conductor ha mort aquest divendres al migdia en un xoc frontal en què s'han vist implicats dos turismes i una furgoneta a la C-55 a Riner (Lleida), i dues persones han resultat ferides de diversa consideració, informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicat.
El xoc s'ha produït al punt quilomètric 70,1, els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís a les 14.21, i després, a la tarda, la C-55 continuava tallada en tots dos sentits.
126 persones han mort a les carreteres catalanes aquest any, segons les dades provisionals del SCT.