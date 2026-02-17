La mort dels 5 joves a Manlleu (Barcelona) ha estat "accidental" i per inhalació de fum

MANLLEU (BARCELONA), 17 (EUROPA PRESS)
Els Mossos d'Esquadra han confirmat que la mort dels cinc joves en l'incendi d'un traster en un bloc de pisos de Manlleu (Barcelona) aquest dilluns al vespre ha estat "accidental" i han mort asfixiats per inhalació de fum.
Fonts policials confirmen aquest dimarts a Europa Press que els primers indicis apunten a que l'incendi s'ha originat per un material de combustió ràpida, com podria ser un matalàs, que ha generat "molt fum" i en tractar-se d'un espai petit, tancat i sense ventilació, els joves han mort asfixiats.
Les mateixes fonts descarten la hipòtesi que l'origen del foc hagi estat l'explosió d'una bombona, ja que en aquest cas, el tipus de restes trobades a l'interior serien diferents, ja que tenen més relació amb el fum i la cendra.
No obstant això, la policia catalana continua recopilant indicis que ajudin a aclarir les causes de l'incendi mortal.
La Unitat d'Investigació d'Osona (Barcelona) encapçala la investigació amb el suport de serveis centrals dels Mossos d'Esquadra com la Unitat Central d'Inspeccions Oculars i la Policia Científica, que encara inspeccionen la zona.