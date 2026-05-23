Un mort en caure en parapent a Àger (Lleida)

LLEIDA 23 maig (EUROPA PRESS) -
Un home ha mort dissabte a migdia en caure amb el seu parapent a Àger (Lleida), a 1 quilòmetre a l'est de la sortida d'enlairaments habituals, en una zona de difícil accés.
Una infermera que eRa a la zona va intentar reanimar-lO, com van fer després els efectius d'emergència que hi van arribar, però ja no el van poder salvar, informen Bombers de la Generalitat en un comunicat.
Els bombers van ser alertats a les 12.58, hi van arribar en helicòpter amb un metge del SEM, i a més van anar-hi una dotació terrestre de suport, tres ambulàncies del SEM, i també efectius de Mossos d'Esquadra per gestionar tasques judicials i d'aixecament del cadàver.