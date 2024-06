Un mort en bolcar-se un camió a l'enllaç de la C-14 des de l'AP-7 a Vila-seca (Tarragona)

TARRAGONA, 29 juny (EUROPA PRESS) -

El passatger davanter d'un camió ha mort aquest dissabte per la tarda a l'enllaç de la C-14 des de l'AP-7 a Vila-seca (Tarragona) quan el camió on viatjava s'ha sortit de la via i ha bolcat, mentre que el conductor està ferit lleu.

La víctima, de 29 anys, és el mort número 65 en accident enguany a la xarxa viària interurbana de Catalunya, informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicat.

S'ha tallat l'accés cap a la C-14 des de l'AP-7 a Vila-seca en sentit Salou.