Morrissey actuarà el 25 de juliol a Barcelona i el 29 de juliol a Madrid

BARCELONA 20 abr. (EUROPA PRESS) -
El cantant britànic Morrissey actuarà el 25 de juliol al Poble Espanyol de Barcelona, dins el cicle de concerts Barts Festival, i el 29 de juliol al Movistar Arena de Madrid, en dos concerts coorganitzats per Primavera Sound i SFMusic, ha informat aquest dilluns l'organització un comunicat.
Després que The Smiths, el grup en el qual va començar, se separés després de publicar 4 discos, Morrissey va presentar 13 àlbums en solitari.
La venda general d'entrades per a tots dos concerts s'obrirà al web del Primavera Sound el 24 d'abril a les 10, a més, per a Barcelona, també estaran a la venda al web de Barts Festival, mentre que les entrades de Madrid també es vendran a Notikumi i baila.fm.