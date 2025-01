Moritz Feed Dog Barcelona 2025 projectarà documentals sobre Coperni, Galliano i Schiaparelli

BARCELONA 29 gen. (EUROPA PRESS) -

El festival Moritz Feed Dog 2025, que se celebrarà del 19 al 23 de març a Barcelona, projectarà documentals sobre Coperni, John Galliano, Elsa Schiaparelli i Paolo di Paolo, ha informat l'organització en un comunicat aquest dimecres.

La cita, dedicada al cinema sobre moda, se celebrarà als cinemes Mooby Bosque de Barcelona i, entre la programació confirmada, també hi ha el documental 'Model' de Frederick Wiseman dedicat a la vida quotidiana de les models.

Altres títols són 'Dust to Dust', de Kosai Sekine, i 'Paris. Capitale de la Mode! 50 Ans de Fashion Week', de Loïc Prigent, i la plataforma CaixaForum+ serà per tercer any consecutiu la seu 'online' del festival.