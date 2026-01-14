El Moritz Feed Doc dedica una retrospectiva a Reiner Holzemer

BARCELONA 14 gen. (EUROPA PRESS) -
El 10è festival Moritz Feed Doc, el Festival Internacional de Cinema i Moda de Barcelona, que se celebra del 18 al 22 de març, ha convidat i dedicarà una retrospectiva al director Reiner Holzemer, de qui projectarà 4 documentals, un dels quals 'Margiela: In His Own Words'(2019) en què parla amb l'icònic dissenyador belga Martin Margiela.
Segons explica en un comunicat aquest dimecres, el festival comença una nova etapa liderada per Toni Sánchez com a nou director; estrena un nou nom --en les últimes edicions era Moritz Feed Dog-- i reflexionarà sobre els "relats dominants de la indústria de la moda" amb 'Youth (Homecoming)' i 'Youth (Hard Times)' de Wang Bing.
La retrospectiva a Holzemer també comptarà amb 'Dries' (2017), en què acompanya el dissenyador Dries Van Noten durant "un any clau en la seva carrera"; 'Thom Browne: The Man Who Tailors Dreams' (2024), que explora l'univers d'aquest creador; i 'Akris' (2025), centrat en la marca suïssa i dirigit creativament per Albert Kriemler.