Moreno demana "altura de mires" al PP en la gestió dels menors migrants a Ceuta

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 27 ago. (EUROPA PRESS) -
El conseller de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat, Raúl Moreno, ha demanat al Partit Popular "altura de mires" i responsabilitat en la gestió dels menors migrants de Ceuta.
En declaracions a la premsa posteriors a la Conferència Sectorial d'Infància celebrada a Madrid, el conseller ha explicat que a la reunió no hi ha hagut cap proposta de distribució de menors, sinó "una sèrie de línies" traslladades per la ministra de Joventut i Infància, Sira Rego.
Catalunya l'analitzarà i estudiarà la seva viabilitat i a partir d'aquí prendrà posició, segons ha apuntat el conseller, que també ha insistit que la resposta ha de ser "coordinada" amb la resta de comunitats autònomes i el govern d'Espanya.
Sobre l'absència de Vox, Moreno ha dit que tampoc els esperaven: "Vox és l'expressió més deshumanizadora que existeix en aquest país en aquests moments, davant d'una situació de conflicte humanitari molt important".
"Esperem, en aquest cas, que el Partit Popular no copiï alguns dels postulats que Vox està tractant d'introduir en aquest debat", ha afegit.