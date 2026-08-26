Moreno defensa que Catalunya ha d'aportar "solucions" i no condicions davant de la crisi de Ceuta

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 26 ago. (EUROPA PRESS) -
El conseller de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat, Raúl Moreno, ha defensat aquest dimecres que Catalunya ha d'aportar "solucions", i no posar condicions, en la gestió de la crisi migratòria de Ceuta.
En declaracions en un acte en l'Ajuntament de Barcelona, Moreno ha explicat que analitzaran la proposta que els presenti el govern espanyol en la conferència sectorial aquest dijous, a la qual afirma que acudiran amb voluntat de "màxima col·laboració" amb Ceuta i el conjunt d'Espanya.
"Analitzarem la proposta que se'ns presenti, per tant, prendrem les decisions, però no anem amb capacitat de condicionar, sinó amb capacitat de solucionar, que jo crec que és el que els ciutadans ens demanen", ha dit.
Ha subratllat també que actuaran en "compliment estricte de la legalitat", i que el sistema de protecció a la infància de Catalunya és robust i està acostumat a acollir menors en situació de tutela per part de la Generalitat.
Sobre el possible traspàs de competències en immigració a la Generalitat, Moreno ha afirmat que, tal com han dit en episodis anteriors del debat polític, el Govern no té "cap problema" a assumir-les, si bé apunta que és una cosa que ha de decidir el Congrés dels Diputats.