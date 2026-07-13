Moreno anuncia que l'incendi forestal de Los Gallardos (Almeria) es dona ja per controlat

Francisco J. Olmo - Europa Press
El president espera després dels rastrejos realitzats que les deu desaparicions denunciades coincideixin amb morts ja comptabilitzats
TURRE (ALMERIA), 13 (EUROPA PRESS)
El president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno, ha anunciat aquest dilluns a la tarda que l'incendi forestal declarat dijous passat a Los Gallardos (Almeria), en el qual han mort almenys 13 persones, s'ha donat ja per "controlat".
Així ho ha anunciat el president en una compareixença davant de la premsa en el Lloc de Comandament Avançat d'aquest incendi instal·lat a Turre (Almeria) junt amb el president nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, que s'ha desplaçat aquest dilluns a la tarda cap a allí, i a qui Moreno ha agraït la preocupació que ha mostrat "des del minut u" per aquest incendi, pel qual ha estat "en constant comunicació" amb ell interessant-se per l'evolució de la situació, segons ha valorat.
Moreno ha començat anunciant aquesta "bona notícia" que "ja tècnicament es dona per controlat l'incendi", que aquest passat diumenge es va donar per estabilitzat, la qual cosa "significa que hem avançat, sortosament", durant la jornada en el treball contra el foc, "més enllà d'alguns petits conats" que s'han produït, ha abundat.
El president ha precisat que "hi ha una brigada de l'Infoca que es va a quedar pendent de refrescar el terreny", si bé ha remarcat que "l'incendi ja no presenta com tal una amenaça, ja que les condicions meteorològiques" previstes per a "les properes hores seran positives, especialment pel que fa a humitat", que s'espera que sigui de "gairebé el 90%, la qual cosa ens ajudarà enormement a refrescar la zona i, per tant, a evitar que es torni a activar", segons ha agregat Moreno.
Així mateix, el president de la Junta ha confirmat que, una vegada que la situació operativa vinculada a l'emergència d'aquest incendi ha descendit aquest dilluns a zero, el dispositiu de la Unitat Militar d'Emergències (UME) que es va desplegar per aquest foc "ja s'ha retirat", i "també comença a retirar-se" el contingent mobilitzat per part de l'Agència d'Emergències d'Andalusia i del Pla Infoca, de manera "ja el gruix de tots els dispositius" mobilitzats fins ara "no són necessaris", ha confirmat.