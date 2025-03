La Moreneta sortirà en processó el dia de Montserrat per primer cop aquest segle

La darrera ocasió va ser el 1997

BARCELONA, 26 març (EUROPA PRESS) -

La imatge de la Mare de Déu de Montserrat, la Moreneta, sortirà en processó per primera vegada aquest segle el diumenge 27 d'abril amb motiu del dia de la missa de Solemnitat de la Mare de Déu de Montserrat i serà portada fins a l'altar que se situarà a la plaça de Santa Maria, en un dels actes del Mil·lenari de Montserrat.

Serà el primer cop que la Moreneta surt del seu tron des del canvi de segle: les dues darreres ocasions van ser el 1947, amb motiu de la seva entronització, i el 1997, quan va ser el 50è aniversari d'aquest fet, ha informat l'Abadia de Montserrat aquest dimecres en un comunicat.

La imatge serà portada en un baiard del 1916 que està sent restaurat especialment per a l'ocasió, i un cop a la plaça, la Moreneta estarà protegida amb el tàlem que ja es va fer servir el 1947.

Els actes per la Solemnitat de la Mare de Déu de Montserrat començaran el dissabte 26 a la tarda amb el concert 'Un Mil·lenari de pel·lícula' a càrrec de l'Orquestra Simfònica del Vallès (OSV), al qual seguirà el cant de la Salve Montserratina i cants i pregàries del 'Llibre Vermell de Montserrat', a la nit hi haurà una missa de vigília i l'espectacle de drons '1.000', que ja es va poder veure en la inauguració del Mil·lenari.

El diumenge 27 el principal acte serà la processó per portar-la fins a la plaça, serà retirada del seu tron pel rector del santuari, Joan M. Mayol, el qual l'entregarà a l'abat de Montserrat, Manel Gasch, qui serà l'encarregat de baixar-la fins a l'entrada del cambril, on l'esperaran el prior i el sotsprior, Jordi Puigdevall i Bernat Juliol.

En el primer tram de la processó, sortint de la basílica i creuant l'atri, la Schola Cantorum de l'Escolania de Montserrat serà l'encarregada de portar la Mare de Déu, i en el segon tram, abans de sortir de l'atri, ho faran els monjos de la comunitat de Montserrat.

En la missa hi participaran totes les corals vinculades a l'entorn de Montserrat com l'Escolania de Montserrat, la Schola Cantorum i la Capella de Música de Montserrat, i la decoració floral estarà confeccionada per la Federació Catalana de Catifaires, que ornamentarà part de la plaça de Santa Maria.

"FESTA MULTITUDINÀRIA"

El comissari del Mil·lenari, Bernat Juliol, ha assegurat que volen que sigui "una festa multitudinària" i que la ciutadania participi en una efemèride de gran espiritualitat, i ha dit: "Si ja és una data assenyalada cada any, aquest serà un dels grans moments del Mil·lenari".

Un cop acabada la missa, la jornada continuarà amb un ball popular de sardanes, i diumenge a la tarda hi haurà el concert 'Un Mil·lenari de pel·lícula' a càrrec de l'Orquestra Simfònica del Vallès (OSV), que ampliarà el repertori ofert el dia anterior.