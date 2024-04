Moren set treballadors de l'ONG del xef espanyol José Andrés en un bombardeig israelià contra Gaza

Khaled Daoud/APA Images via ZUMA / DPA

El xef asturià s'ha mostrat "desconsolat" i "afligit" i ha demanat a Israel que posi fi "a aquesta matança indiscriminada"

MADRID, 2 abr. (EUROPA PRESS) -

Almenys set treballadors de l'ONG World Central Kitchen (WCK), del xef José Andrés, han mort aquest dilluns a la nit en un bombardeig de l'Exèrcit d'Israel contra el seu vehicle a la governació de Deir Al-Balah, al centre de la Franja de Gaza, en el marc de l'ofensiva israeliana contra el Moviment de Resistència Islàmica (Hamas).

Entre els morts hi ha un ciutadà britànic, un polonès, un d'australià, dos amb la doble nacionalitat nord-americana i canadenca, a més d'un conductor palestí, segons ha informat la pròpia organització.

L'ONG ha reconegut les morts dels treballant, assegurant que es tracta d'una "tragèdia" i lamentant que els treballadors humanitaris "mai haurien de ser un objectiu".

"Ens han arribat notícies que membres de l'equip de World Central Kitchen han mort en un atac de les Forces de Defensa d'Israel mentre treballaven per recolzar els nostres esforços humanitaris de lliurament d'aliments a Gaza. És una tragèdia. Els treballadors d'ajuda humanitària i els civils mai haurien de ser un objectiu. Mai", ha publicat l'ONG en el seu compte de la xarxa social X, abans Twitter.

També ha confirmat la mort de diversos treballadors humanitaris, que s'ha mostrat en un missatge a la xarxa social X "desconsolat" i "afligit" pels familiars i amics dels morts. A més, ha demanat al Govern d'Israel que posi fi "a aquesta matança indiscriminada".

"Aquestes són persones (àngels) amb les quals vaig servir a Ucraïna, Gaza, Turquia, el Marroc, Bahames, Indonèsia. No són persones sense rostre, no són persones sense nom", ha afegit, recalcant a les autoritats isralíes la necessitat de "deixar de restringir l'ajuda humanitària" cap a l'enclavament.

"No més pèrdues de vides innocents. La pau comença amb la nostra humanitat compartida. Ha de començar ara", ha resolt el xef, demanant que es deixin usar "els aliments com a armes" i que es pari de "matar a civils i cooperants"

L'Exèrcit d'Israel ja ha anunciat l'obertura d'una "investigació en profunditat" dels fets i ha recalcat la seva "cooperació i coordinació" amb l'ONG "amb la finalitat de recolzar els seus esforços per proporcionar aliments i ajuda humanitària als residents de la Franja de Gaza".

Els treballadors de World Central Kitchen es trobaven en l'enclavament palestí en el context de la missió humanitària iniciada junt amb l'ONG Open Arms per establir un corredor humanitari marítim entre Xipre i la Franja davant de les enormes dificultats a les quals s'enfronten les operacions per a l'entrada d'ajuda per terra.