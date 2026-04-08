Moren ofegades 2 persones després de caure accidentalment a una arqueta i una séquia a Lleida

LLEIDA 8 abr. (EUROPA PRESS) -
Una dona de 73 anys i un home de 53 anys han mort aquest dimarts a la tarda després de caure accidentalment a una arqueta i una séquia a Vallfogona de Balaguer i Castellnou de Seana (Lleida) respectivament.
Segons ha pogut saber Europa Press i han confirmat fonts dels Mossos, el primer dels fets va succeir a Vallfogona a les 18 hores d'aquest dimarts, quan una dona de 73 anys, acompanyada de la seva amiga, va caure accidentalment en una arqueta de cap i no va poder sortir.
Les mateixes fonts expliquen que ambdues anaven caminant per una zona de camins al camp, i després de parar-se a descansar, accidentalment una d'elles va caure i va morir ofegada.
CASTELLNOU DE SEANA
D'altra banda, el 112 va rebre un altre avís a les 19.50 hores que un home de 53 anys, dedicat a ajudar als camperols en el reg de les collites, va caure accidentalment a un canal amb canonades a Castellnou de Seana, on va ser arrossegat pel corrent de l'aigua.
Els cossos d'emergències s'han desplaçat fins a la zona i ha estat sobre les 03.00 hores d'aquest dimecres quan han pogut rescatar el seu cos sense vida.