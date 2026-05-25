Moren 2 motoristes en accidents a la C-252 i la B-142 a Garriguella (Girona) i Polinyà (Barcelona)

BARCELONA 25 maig (EUROPA PRESS) -
Dos motoristes han mort en accidents en carreteres catalanes, un d'ells aquest diumenge a la nit en un accident en la C-252, en el punt quilomètric 54,6, en el terme municipal de Garriguella (Girona) i un altre en la B-142 a Polinyà (Barcelona) en un xoc frontal aquest dilluns al matí.
Segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicat aquest dilluns, els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís per l'accident a Garriguella aquest diumenge a les 22.29 hores després d'una col·lisió amb dos turismes i una motocicleta implicats, resultant en la mort d'un home de 68 anys, veí de Rabós d'Empordà (Girona).
Arran del sinistre, per causes que s'estan investigant, es van activar 5 patrulles dels Mossos d'Esquadra, dues dotacions de Bombers de la Generalitat i dues unitats del servei de suport psicològic del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).
Respecte a l'accident a Polinyà, els Mossos han rebut l'avís a les 8.33 hores d'aquest dilluns, després d'una col·lisió frontal entre un turisme i una motocicleta, per causes que s'estan investigant.
S'han desplaçat al lloc dels fets tres patrulles de Mossos, dues dotacions de Bombers i tres unitats del SEM i la carretera roman tallada en tots dos sentits de la marxa.