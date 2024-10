Moren un motorista i el conductor d'un patinet després de xocar a l'N-II a Mataró (Barcelona)

BARCELONA 23 oct. (EUROPA PRESS) -

Un motorista i el conductor d'un patinet elèctric han mort després de xocar a l'N-II a l'altura de Mataró (Barcelona) aquest dimarts a la nit, ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicat aquest dimecres.

L'accident es va produir després que el conductor del patinet --de 49 anys-- realitzés un gir per creuar la via i, després de xocar, el motorista --de 58 anys-- va caure i va ser atropellat per un cotxe, víctimes amb les quals ja se sumen 111 morts aquest any en les carreteres interurbanes de Catalunya.

Després de rebre avís de l'accident sobre les 21.57, els Mossos d'Esquadra van activar quatre patrulles, els Bombers de la Generalitat dues dotacions i el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) quatre ambulàncies, i l'SCT ha avisat que dels 13 morts en les carreteres aquest octubre, 11 són de col·lectius vulnerables: motoristes, ciclistes, vianants i conductors de patinets.