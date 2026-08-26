Moren les dones sobre qui va caure un mur el dissabte a Roda de Berà (Tarragona)

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
TARRAGONA 26 ago. (EUROPA PRESS) -
Han mort les dues dones, una mare i la seva filla de 18 anys, que van resultar ferides en estat crític dissabte passat després d'esfondrar-se sobre elles un mur a Roda de Berà (Tarragona), durant l'episodi de fortes pluges.
Així ho ha confirmat aquest dimecres l'ajuntament de la localitat en una publicació a les seves xarxes socials recollida per Europa Press, en què confirmen la defunció i traslladen el seu condol.
El consistori ha convocat un minut de silenci la tarda d'aquest dimecres, així com 2 dies de dol, aquest dimecres i el dijous.
Les dones van ser rescatades pels Bombers de la Generalitat després de la caiguda del mur i traslladades en estat crític a l'hospital a Tarragona, on finalment han mort.
Per la seva banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha traslladat també el seu condol: "Una notícia que ens colpeja profundament. Tot el meu suport en aquests moments tan dolorosos", ha expressat en un missatge en 'X' recollit per Europa Press.