Moren les dones sobre qui va caure un mur el dissabte a Roda de Berà (Tarragona)

TARRAGONA 25 ago. (EUROPA PRESS) -
Dues dones, una mare i la seva filla de 18 anys, que van resultar ferides en estat crític dissabte passat després d'esfondrar-se sobre elles un mur a Roda de Berà (Tarragona), durant l'episodi de fortes pluges, han mort aquest dimarts.
Així ho ha confirmat l'ajuntament de la localitat en una publicació en 'X' recollida per Europa Press, en la qual ha traslladat el seu afecte i suport a la família de les víctimes.
El consistori ha convocat un minut de silenci la tarda d'aquest dimarts, així com 2 dies de dol.