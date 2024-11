Moren els conductors del bus i el camió accidentats a la C-13 a la Guingueta d'Àneu (Lleida)

LLEIDA 19 nov. (EUROPA PRESS) -

Els conductors d'un autobús i un camió accidentats han mort després de xocar a les 12.37 a la C-13 al seu pas per la Guingueta d'Àneu (Lleida), informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicat.

També hi ha 4 passatgers de l'autobús ferits lleus segons les primeres informacions, i la circulació de vehicles ha estat tallada en tots dos sentits de la marxa.

Protecció Civil de la Generalitat ha activat el pla Procicat en fase de prealerta per l'accident i s'hi han desplaçat patrulles dels Mossos d'Esquadra i del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

En un missatge a X recollit per Europa Press, els Bombers de la Generalitat apunten que hi han desplaçat 15 dotacions, han dut a terme tasques d'excarceració i treballen per estabilitzar l'autobús, inestable en un terraplè.

Amb aquests dos morts, ja són 122 les víctimes mortals en accidents de trànsit a les carreteres interurbanes catalanes d'aquest any, ha afegit Trànsit.