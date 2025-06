Moren dues persones en l'incendi d'un pis a Mataró (Barcelona)

BARCELONA 25 juny (EUROPA PRESS) -

Un home i una dona d'edat avançada han mort aquest dimecres en l'incendi d'un pis al carrer Misericòrdia de Mataró (Barcelona), informen els Bombers de la Generalitat en un comunicat.

L'avís s'ha produït a les 10.33 hores, els Bombers hi han desplaçat cinc dotacions i han comprovat que el foc ja estava extingit, el focus del qual s'ha originat a la cuina, tot i que el fum i la temperatura també han afectat la resta del pis.

Per la seva banda, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) hi ha traslladat cinc unitats terrestres i un helicòpter, a més de l'equip de psicòlegs per atendre les víctimes, i els Mossos d'Esquadra sis dotacions; finalment, la policia catalana està investigant els fets i no descarta cap hipòtesi.