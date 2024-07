Moren dues persones en un accident de trànsit al pont del Mil·lenari de Tortosa (Tarragona)

TARRAGONA, 9 jul. (EUROPA PRESS) -

El conductor i el passatger d'una moto han mort aquest dilluns en xocar amb un cotxe sobre les 22.56 hores al pont del Mil·lenari de Tortosa (Tarragona), han informat els Bombers de la Generalitat en un comunicat d'aquest dimarts.

Després de l'accident, un dels morts va ser trobat a la via i la segona víctima va caure al riu, per la qual cosa els bombers van activar un dispositiu per localitzar el seu cos amb un total de 13 dotacions, entre elles embarcacions, submarinistes del Grup d'Actuacions Especials (Grae), la unitat canina i diversos vehicles.

Els Bombers van iniciar una primera investigació en un àrea d'uns 3,9 quilòmetres, entre el pont del Mil·lenari i la Illa de Bous, il·luminant des de les embarcacions per establir sectors al centre del riu, així com a terra i els marges, amb rescatadors i la unitat canina.

Finalment, a les 2.52 hores una de les embarcacions va localitzar el cos dins del riu a uns 400 metres del pont des del qual hauria caigut, i un submarinista va fer una immersió per recuperar-lo i realitzar l'extracció.

Fins al lloc es van desplaçar dues ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), la Policia Local de Tortosa, que és qui instrueix el cas de l'accident, i diversos efectius dels Mossos d'Esquadra.