Moren dos espanyols i altres dos resulten ferits en un accident de trànsit a Aràbia Saudita

MADRID 30 des. (EUROPA PRESS) -
Dos espanyols han mort i altres dos més han resultat ferits en un accident de trànsit a Aràbia Saudita, segons han confirmat fonts del Ministeri d'Afers exteriors, Unió Europea i Cooperació a Europa Press.
"Les autoritats saudites han confirmat la defunció en accident de trànsit d'un home i una dona de nacionalitat espanyola a Aràbia Saudita", han traslladat les fonts que, com és habitual en aquests casos, no han donat més detalls sobre la identitat i l'origen de les víctimes.
Pel que fa als altres dos espanyols que han resultat ferits en el sinistre, des d'Exteriors han precisat que "es troben hospitalitzats", sense aclarir tampoc en aquest cas el seu estat.
"L'Ambaixada d'Espanya a Riad està prestant tota l'atenció consular necessària als afectats i familiars i en contacte amb les autoritats locals", han rematat les fonts, en línia amb la pràctica habitual en aquest tipus de circumstàncies.