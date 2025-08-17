Moren un ciclista i un motorista en dos accidents a Viladamat i Les Lloses (Girona)

GIRONA 17 ago. (EUROPA PRESS) -
Un ciclista i un motorista han mort aquest diumenge a primera hora en dos accidents a Viladamat i Les Lloses (Girona), sinistres que sumen 91 morts a les carreteres catalanes enguany (4 d'ells ciclistes i 28 motoristes).
El ciclista ha xocat amb un turisme a la GI-623 a Viladamat (Alt Empordà) sobre les 7.30 i els Mossos d'Esquadra han detingut el conductor del cotxe en donar positiu en el control d'alcoholèmia, informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicat.
Sobre les 7.45 a Les Lloses (Ripollès) una motocicleta s'ha sortit de la via a la C-17 i el seu conductor ha mort, i després s'ha hagut de tallar la carretera en sentit Vic (Barcelona).